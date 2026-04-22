«Единая Россия» готова помочь избраться в Думу якутскому штурмовику, который победил в рукопашном бою военного ВСУ

«Единая Россия» готова поддержать кандидатуру героя СВО Андрея Григорьева на выборах в Госдуму, если сам ветеран изъявит такое желание. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.





По словам губернатора, он постоянно на связи с бойцом. Григорьев входит в число 35 участников кадровой программы «Якутия — Земля героев» и сейчас завершает обучение. Пока он не высказывал намерения стать депутатом, но партия готова его выдвинуть.





Напомним, якутский штурмовик с позывным Тута в рукопашной схватке победил украинского солдата Дмитрия Масловского. Бой произошел осенью в ДНР, а видео разлетелось по соцсетям в начале января. В феврале 2025 года Владимир Путин вручил Григорьеву «Золотую Звезду» Героя России.