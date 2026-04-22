Новости
Новости 18+
ФСБ предотвратила теракт у объекта Минобороны в Москве
18+
Задержан 45-летний россиянин undefined
Новости

ФСБ предотвратила теракт у объекта Минобороны в Москве

Задержан 45-летний россиянин

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 45-летнего гражданина России, который по заданию украинских кураторов планировал подорвать самодельное взрывное устройство у объекта Министерства обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.


По данным ведомства, мужчина сам вышел на контакт с боевиками и прибыл в столицу для совершения теракта. После взрыва ему обещали вывезти его на Украину, чтобы он мог участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ.


У задержанного изъяли смартфон, через который он общался с куратором. Он дал признательные показания, суд его арестовал. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#фсб #задержание #теракт
Загрузка...
Загрузка...