ФСБ предотвратила теракт у объекта Минобороны в Москве

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 45-летнего гражданина России, который по заданию украинских кураторов планировал подорвать самодельное взрывное устройство у объекта Министерства обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.





По данным ведомства, мужчина сам вышел на контакт с боевиками и прибыл в столицу для совершения теракта. После взрыва ему обещали вывезти его на Украину, чтобы он мог участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ.





У задержанного изъяли смартфон, через который он общался с куратором. Он дал признательные показания, суд его арестовал. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.