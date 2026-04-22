Замдиректора парка «Патриот» арестован за взятку в 18 миллионов рублей

Военные следователи задержали заместителя гендиректора по эксплуатации и материально-техническому обеспечению парка «Патриот» Виталия Мелимука. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2025 года с ООО «Гермес» заключили контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка «Патриот» в Одинцовском районе и его филиала в Кронштадте. Общая сумма соглашений превысила 1,4 миллиарда рублей.





В апреле 2026 года Мелимук получил от гендиректора «Гермеса» 18 миллионов рублей. Деньги, как считает следствие, были платой за общее покровительство, содействие в заключении контрактов и беспрепятственную работу по ним.





Мужчину задержали, суд его арестовал. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.