St
Замдиректора парка «Патриот» арестован за взятку в 18 миллионов рублей
Мелимук получил деньги за покровительство при обслуживании объектов в Подмосковье и Кронштадте
Военные следователи задержали заместителя гендиректора по эксплуатации и материально-техническому обеспечению парка «Патриот» Виталия Мелимука. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.


Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2025 года с ООО «Гермес» заключили контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка «Патриот» в Одинцовском районе и его филиала в Кронштадте. Общая сумма соглашений превысила 1,4 миллиарда рублей.


В апреле 2026 года Мелимук получил от гендиректора «Гермеса» 18 миллионов рублей. Деньги, как считает следствие, были платой за общее покровительство, содействие в заключении контрактов и беспрепятственную работу по ним.


Мужчину задержали, суд его арестовал. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.

