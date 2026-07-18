Татьяна Ким пообещала помочь семьям погибших и пострадавших при атаках на склады Wildberries

Глава объединенной компании Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям сотрудников, погибших в результате ночных атак беспилотников на логистические центры. Соответствующее заявление она опубликовала в своих социальных сетях.





«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку», — написала бизнесвумен.





В ночь на 18 июля сразу два крупных логистических узла компании Wildberries подверглись атакам БПЛА. В Котовске (Тамбовская область) погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек получили ранения. При падении беспилотника на территории логоцентра в Электростали (Московская область) пострадали 24 человека.





На атакованных объектах провели оперативную эвакуацию персонала. К настоящему моменту открытое горение на тамбовском складе в Котовске полностью ликвидировано. В подмосковной Электростали на территории распределительного центра продолжают работать пожарные расчеты, сотрудники МЧС и оперативные службы. По факту происшествий на логистических комплексах возбуждены уголовные дела.