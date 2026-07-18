Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников на подлете к Москве

В направлении Московского региона с 20:30 мск пятницы летели более 370 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





По его словам, большая часть беспилотников была нейтрализована на дальних подступах, а 64 дрона силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к столице. Позже стало известно об уничтожении еще одного БПЛА.





На фоне массированной атаки дронов столичный аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщили в Росавиации, авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию для обеспечения полной безопасности полетов.





Ранее, около 01:00, в Московской области Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона официально объявила беспилотную опасность.