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Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников на подлете к Москве
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Большая часть дронов нейтрализована на дальних подступах
Новости

Собянин сообщил об уничтожении 65 беспилотников на подлете к Москве

Большая часть дронов нейтрализована на дальних подступах

Daily Storm
Коллаж: Daily Storm

В направлении Московского региона с 20:30 мск пятницы летели более 370 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 


По его словам, большая часть беспилотников была нейтрализована на дальних подступах, а 64 дрона силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к столице. Позже стало известно об уничтожении еще одного БПЛА.


На фоне массированной атаки дронов столичный аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на использование воздушного пространства. Как сообщили в Росавиации, авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию для обеспечения полной безопасности полетов.


Ранее, около 01:00, в Московской области Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона официально объявила беспилотную опасность.

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#москва #сергей собянин #атака беспилотников