При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек и загорелась нефтебаза в Ногинске

В ночь на 18 июля Московская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали 26 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Воробьев. Всего за ночь силы ПВО сбили над территорией Подмосковья 48 БПЛА.





По его информации, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе: в Ногинске после падения беспилотника загорелась нефтебаза. Из-за пожара власти в целях безопасности эквакуировали расположенный рядом роддом — пациенток и персонал перевели в больницы Ногинска, Балашихи и Щелкова.





Также были эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко. В самом Ногинске ранения получили два человека, уточнил Воробьев.





По его данным, еще 24 человека пострадали при падении БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали, часть из них находится в тяжелом состоянии. Для помощи пострадавшим задействовали 40 бригад скорой помощи и 12 бригад центра медицины катастроф.





На местах происшествий продолжают работать оперативные и аварийные службы. Идет ликвидация последствий ударов.