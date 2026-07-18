Семь человек погибли при атаке беспилотника на логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Семь сотрудников ночной смены погибли в результате попадания беспилотного летательного аппарата в логистический центр компании Wildberries в Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.





По предварительным данным губернатора, еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях Котовска и Тамбова.





Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. К настоящему моменту открытое горение на территории склада Wildberries полностью ликвидировано, на объекте продолжаются восстановительные работы и разбор завалов.





Первышов также выразил соболезнования родным погибших сотрудников и напомнил жителям региона о запрете снимать фото и видео с места происшествия.