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Семь человек погибли при атаке беспилотника на логистический центр Wildberries в Тамбовской области
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Семь человек погибли при атаке беспилотника на логистический центр Wildberries в Тамбовской области

Глава региона Евгений Первышов сообщил, что в результате удара пострадали еще 24 сотрудника склада

Daily Storm

Семь сотрудников ночной смены погибли в результате попадания беспилотного летательного аппарата в логистический центр компании Wildberries в Тамбовской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.


По предварительным данным губернатора, еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь в медицинских учреждениях Котовска и Тамбова.


Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. К настоящему моменту открытое горение на территории склада Wildberries полностью ликвидировано, на объекте продолжаются восстановительные работы и разбор завалов.


Первышов также выразил соболезнования родным погибших сотрудников и напомнил жителям региона о запрете снимать фото и видео с места происшествия. 

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#первышов #атака беспилотников #погибшие #тамбовская область