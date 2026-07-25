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The Sun: В Британии двое пьяных солдат угнали бронемашину и устроили погром на улице
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The Sun: В Британии двое пьяных солдат угнали бронемашину и устроили погром на улице

Журналисты сообщили, что военнослужащие протаранили чужие автомобили на 15-тонном гусеничном «Бульдоге»

Денис Герасимов

В британской деревне Перхэм-Даун двое пьяных солдат устроили серьезное происшествие, угнав из своей воинской части гусеничную бронемашину Bulldog. По данным издания The Sun, эта тяжелая 15-тонная техника обычно используется для перевозки войск по пересеченной местности, но военнослужащие решили прокатиться на ней по обычным улицам.


Как сообщает газета, в процессе поездки они не справились с управлением и протаранили несколько припаркованных у обочины легковых автомобилей. По данным издания, в результате этого дорожного погрома никто из людей не пострадал, а на самом броневике не осталось видимых царапин.


Устроив аварию, солдаты не стали дожидаться полицию. Газета уточняет, что они просто доехали до ближайшей стоянки, припарковали «Бульдог» и пошли обратно в свою казарму Суинтон. Впрочем, скрыться им не удалось, так как, по сообщениям прессы, всех участников инцидента оперативно вычислили и задержали.


Сейчас любители нетрезвых поездок находятся под арестом, ими занимается Королевская военная полиция. Официальный представитель ведомства подтвердил факт поимки нарушителей, но отказался давать подробные комментарии до окончания расследования.

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#военная служба #британия #дтп