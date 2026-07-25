В России запрет на экспорт бензина продлят до конца года

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ограничение сохранится как для производителей, так и для непроизводителей.





В то же время запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка. Это необходимо, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком и не снижали объемы переработки, пояснил Новак.





Запрет на экспорт дизеля ввели 8 июля — тогда вице-премьер объяснял, что это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Теперь ограничения начнут постепенно снимать.