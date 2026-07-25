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В России запрет на экспорт бензина продлят до конца года
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В России запрет на экспорт бензина продлят до конца года

Ограничения на вывоз дизеля снимут по мере восстановления рынка

Daily Storm

Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ограничение сохранится как для производителей, так и для непроизводителей.


В то же время запрет на экспорт дизельного топлива будет отменен по мере восстановления рынка. Это необходимо, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком и не снижали объемы переработки, пояснил Новак.


Запрет на экспорт дизеля ввели 8 июля — тогда вице-премьер объяснял, что это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Теперь ограничения начнут постепенно снимать.

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#бензин #новак #экспорт #топливо