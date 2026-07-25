«Дом Российской Кухни» на ВДНХ стал лауреатом престижного конкурса Минпромторга России «Торговля России» 2026 года в номинации «Лучшее предприятие питания». Проект, открытый 4 ноября 2023 года, входит в ресторанную группу Vasilchuki Restaurant Group и создан при сотрудничестве правительства Москвы, ресторатора Алексея Васильчука и проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой.





По словам Васильчука, российская кухня — неотъемлемая часть национальной культуры, а «Дом Российской Кухни» стал пространством, где она доступна для широкой аудитории.





«Полученная награда — лучшее подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил он.





В фудхолле можно попробовать более 500 блюд и напитков со всей страны — от дагестанского чепалгаша до рязанского калинника и северного сугудая. При этом любимые с детства пельмени, блины и борщ остаются в числе самых заказываемых позиций. Кассиры здесь не просто пробивают чеки, а просвещают гостей, рассказала куратор проекта Екатерина Шаповалова.





«Это единственное место в мире, где можно за пару часов совершить гастрономическое путешествие по всей стране. Сейчас мы возвращаемся к истокам, учимся зарабатывать на своей идентичности», — добавила она.





«Дом Российской Кухни» стал одним из знаковых павильонов ВДНХ и популярной достопримечательностью. За два с половиной года его посетили тысячи гостей, а концепция вышла за рамки обычного фудхолла: здесь проходят мастер-классы, дегустации, фестивальные программы и работают гастрономические сувенирные лавки.





На фестивале «Московская весна» команда проекта знакомила гостей не только с блюдами, но и с культурой регионов, а в 2025 году на «Рыбной неделе» повара сварили рекордную уху на 150 литров. «Дом Российской Кухни» также участвует в благотворительных акциях в поддержку бойцов СВО.