Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей

В результате террористической атаки на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли 11 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Число пострадавших возросло до 16, среди них пятеро детей.





Аварийно-спасательные работы продолжаются, местонахождение еще восьми человек остается неизвестным. Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области, им оказывается помощь в полном объеме. При необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.





Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. Глава региона взял ситуацию на личный контроль и пообещал, что все виновные в гибели мирных людей понесут наказание.





Ранее Балицкий сообщал о восьми погибших и 14 пострадавших. Он подчеркивал, что противник намеренно выбрал в качестве цели места отдыха гражданского населения, понимая, что бьет по мирным.