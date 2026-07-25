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Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей
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Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей

Спасатели продолжают поиски еще восьми туристов, их местонахождение остается неизвестным

Daily Storm

В результате террористической атаки на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли 11 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Число пострадавших возросло до 16, среди них пятеро детей.


Аварийно-спасательные работы продолжаются, местонахождение еще восьми человек остается неизвестным. Все пострадавшие размещены в медицинских учреждениях Запорожской области, им оказывается помощь в полном объеме. При необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф.


Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. Глава региона взял ситуацию на личный контроль и пообещал, что все виновные в гибели мирных людей понесут наказание.


Ранее Балицкий сообщал о восьми погибших и 14 пострадавших. Он подчеркивал, что противник намеренно выбрал в качестве цели места отдыха гражданского населения, понимая, что бьет по мирным.

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#атаки всу #запорожская область #балицкий #погибшие #туристы