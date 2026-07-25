Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине.





«Все это надо останавливать», – подчеркнул он.





Политик предложил вернуться к стамбульской формуле решения конфликта. По его словам, заморозка конфликта – одна из апробированных международных практик.





Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении.





Ранее стало известно, что президент России прибыл с рабочей поездкой в Омск. Там проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.