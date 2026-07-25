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Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине
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Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине

Казахстанский президент допустил, что для этого можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений

Денис Герасимов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине. 


«Все это надо останавливать», – подчеркнул он. 


Политик предложил вернуться к стамбульской формуле решения конфликта. По его словам, заморозка конфликта – одна из апробированных международных практик. 


Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении.


Ранее стало известно, что президент России прибыл с рабочей поездкой в Омск. Там проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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#украина #токаев #владимир путин