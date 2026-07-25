Пожар на складе Wildberries в Краснодаре полностью потушили спустя трое суток

Пожар на складе Wildberries в Краснодаре, вспыхнувший после атаки беспилотника в ночь на 22 июля, полностью потушили 25 июля. Возгорание удалось ликвидировать спустя трое суток, сообщили в оперштабе Краснодарского края.





К тушению привлекали 125 человек и 40 единиц техники, включая два пожарных поезда и вертолет.





Ранее сообщалось, что в результате атаки в ночь на 22 июля пострадали десять человек. По уточненным данным властей, четверых раненых госпитализировали, шестерым помощь оказали амбулаторно. Позже стало известно, что одна из пострадавших умерла в больнице.





Отмечается, что сейчас на территории Прикубанского и Карасунского округов действует режим ЧС. В наиболее поврежденной квартире пятиэтажного дома установили временную кровлю. Спецкомиссия завершила обход частных домов для оценки ущерба, в двух поврежденных многоквартирных домах обходы продолжаются.