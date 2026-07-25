Минобороны России заявило об ударах по трем украинским портам

Министерство обороны Российской Федерации заявило о продолжении нанесения групповых ударов по объектам на территории Украины. По данным оборонного ведомства, атаки проводились в ночное время с использованием высокоточного оружия воздушного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов. Основными целями стали портовая инфраструктура и места хранения военных грузов.





В порту Николаева под удар попал сухогруз, принадлежащий государственному предприятию «Николаевский морской торговый порт». В министерстве уточнили, что судно было поражено непосредственно в момент разгрузки. Согласно заявлению российских военных, данный сухогруз доставил в порт имущество, предназначенное для материально-технического обеспечения ВСУ.





Поражение объектов инфраструктуры зафиксировано и на государственном предприятии «Морской торговый порт «Одесса». В российском военном ведомстве подчеркнули, что целями в одесском порту стали специализированные объекты. Данная инфраструктура, по информации Минобороны РФ, использовалась украинской стороной для разгрузки и дальнейшего хранения различных грузов военного назначения.





Третьей точкой удара стал порт Измаила в Одесской области, где также поражены объекты государственного морского торгового порта. Сообщается, что в этой локации удары пришлись по складским помещениям с военным имуществом ВСУ. Кроме того, на территории измаильского порта были поражены инфраструктурные объекты, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.



