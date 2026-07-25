Восемь человек погибли в результате ночного удара ВСУ по турбазам в Запорожской области

В поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа в ночное время произошла воздушная атака, под удар которой попали местные туристические базы. Об инциденте сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, оперативные ведомства квалифицировали случившееся как целенаправленный удар по объектам гражданской инфраструктуры.





Согласно последней информации от губернатора, в результате атаки погибли восемь человек, среди которых двое детей. Еще 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, также числятся трое детей.





На территории пострадавших туристических объектов продолжают работать сотрудники экстренных и правоохранительных служб, а также бригады медиков. Специалисты ведут аварийно-спасательные работы и разбирают завалы.





Евгений Балицкий подчеркнул, что находится на прямой связи с подразделениями на месте ЧП, а всем пострадавшим и семьям погибших будет предоставлена помощь.





В официальном заявлении руководителя региона отмечается, что противник намеренно выбрал в качестве цели места отдыха гражданского населения, понимая, что бьет по мирным гражданам. Глава Запорожской области выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате этого происшествия.





3 июля в Запорожской области в результате удара дрона ВСУ по городскому рынку в Токмаке погибли пятеро мирных жителей, сообщал Балицкий. По его информации, еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести.