На Тюменском НПЗ произошло возгорание после падения беспилотника

На территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода упал украинский беспилотник. Об инциденте сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем канале в мессенджере MAX. По словам главы региона, в результате падения дрона на промышленном объекте произошло возгорание.





Губернатор отметил, что держит оперативную обстановку на предприятии под личным контролем. На месте происшествия сразу начали работать специалисты экстренных служб для ликвидации последствий ЧП и тушения пожара.





Утром на территории всей Тюменской области официально объявили режим беспилотной опасности. Как сообщает портал «Наш город», из-за объявленной опасности налета БПЛА в Тюмени пришлось прервать празднование юбилея города.





Информация о площади пожара на заводе и наличии пострадавших к настоящему моменту не поступала.





Ранее в Свердловской области дроны пытались атаковать гражданский объект, сообщал представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.