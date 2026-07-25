ВСУ пытались атаковать гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога подтвердил факт атаки на Екатеринбург. По его словам, целью украинских беспилотников был гражданский объект, расположенный в пригородной зоне.





В результате падения фрагментов сбитых аппаратов на прилегающей к объекту территории началось возгорание, однако в ходе происшествия никто из местных жителей и сотрудников не пострадал, отметил представитель президента.





Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что очаг пожара находился на территории стоянки. Находившиеся в опасной зоне люди были оперативно эвакуированы силами экстренных служб. Глава региона особо подчеркнул, что ключевые объекты экономики и транспортной инфраструктуры в результате падения обломков не получили никаких повреждений.





На фоне инцидента руководство маркетплейса Wildberries приняло решение временно приостановить работу своего логистического объекта в Екатеринбурге.





Ранее сообщалось о воздушных ударах по Ростовской области, где в результате падения обломков ракет и беспилотников ранения получили пять человек. По данным руководителя ростовского региона Юрия Слюсаря, там также зафиксированы повреждения жилых домов, коммерческих организаций и складских помещений.