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В Ростовской области пять человек пострадали в результате атаки БПЛА
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В Ростовской области пять человек пострадали в результате атаки БПЛА

Также сообщается о ночных ударах по Белгороду

Daily Storm

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, силы противовоздушной обороны работали во всех районах области, в результате чего были уничтожены беспилотники и ракеты. 


Падение обломков привело к ранениям мирных жителей и повреждениям различных объектов гражданской инфраструктуры, указал губернатор. Он уточнил, что в результате налета ранения получили пять человек: четверо жителей пострадали в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. 


Всем им оперативно оказали медицинскую помощь, при этом двоих пострадавших пришлось госпитализировать. В регионе зафиксированы повреждения двух многоквартирных и двух частных домов, коммерческих организаций, складов, а также строящихся высотных зданий, указал Слюсарь. 


Также атаке БПЛА подверглись Белгород и Белгородский округ. Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев сообщил, что в результате ударов есть пострадавшие. Раненых оперативно доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им всю необходимую помощь, точное число пострадавших на данный момент не уточняется.


Всего ПВО сбила 328 украинских дронов над российскими регионами за ночь, отчитались в Минобороны.

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#белгород #ростовская область #атака беспилотников