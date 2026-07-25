В Ростовской области пять человек пострадали в результате атаки БПЛА

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, силы противовоздушной обороны работали во всех районах области, в результате чего были уничтожены беспилотники и ракеты.





Падение обломков привело к ранениям мирных жителей и повреждениям различных объектов гражданской инфраструктуры, указал губернатор. Он уточнил, что в результате налета ранения получили пять человек: четверо жителей пострадали в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе.





Всем им оперативно оказали медицинскую помощь, при этом двоих пострадавших пришлось госпитализировать. В регионе зафиксированы повреждения двух многоквартирных и двух частных домов, коммерческих организаций, складов, а также строящихся высотных зданий, указал Слюсарь.





Также атаке БПЛА подверглись Белгород и Белгородский округ. Временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев сообщил, что в результате ударов есть пострадавшие. Раненых оперативно доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им всю необходимую помощь, точное число пострадавших на данный момент не уточняется.





Всего ПВО сбила 328 украинских дронов над российскими регионами за ночь, отчитались в Минобороны.