Токаев: В Казахстане проведут масштабную перестройку власти

Новый исторический этап, связанный со вступлением в силу новой конституции, начинается в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.





По его словам, власти намерены провести «капитальный ремонт» фундамента казахской государственности и несущих конструкций независимости, реализовав беспрецедентные изменения. Токаев подчеркнул, что продолжает придерживаться формулы «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», где глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики.





Новая конституция, принятая на референдуме 15 марта, вступает в силу 1 июля. Согласно документу, двухпалатный парламент упраздняется, вместо него создается однопалатный Курултай. Также конституция вводит пост вице-президента и предусматривает реформу совещательных органов власти.