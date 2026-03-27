Трамп подтвердил, что получил доклад ЦРУ, в котором новый верховный лидер Ирана назван геем*

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что ЦРУ проинформировало его о возможной нетрадиционной сексуальной ориентации* нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. По словам американского лидера, разведка действительно докладывала ему об этом, хотя, по его мнению, «об этом говорят многие». Трамп отметил, что для Хаменеи такая информация создает довольно неблагоприятный фон в собственной стране.





Комментируя тему, президент США также затронул двойные стандарты среди сторонников Палестины, заявив, что усмехается, когда видит, как люди пытаются защищать «палестинский режим», где, по его словам, «убивают женщин, а геев сбрасывают с крыш».





56-летний Моджтаба Хаменеи — сын погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.





28 февраля Моджтаба Хаменеи находился в правительственной резиденции в Тегеране во время американо-израильского удара, в результате которого погиб его отец. Иранские источники подтвердили ранение нового лидера, но настаивают, что он чувствует себя хорошо.





При этом с момента избрания 8 марта он ни разу не выступал перед камерами — на массовых митингах вместо него используют ростовые картонные фигуры и плакаты. Первое обращение к нации было зачитано диктором государственного телевидения.





*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.