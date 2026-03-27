Вице-премьер Савельев заявил, что пляжи Анапы откроют к 1 июня

Пляжи Анапы будут открыты к началу летнего сезона — 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в эфире программы «Вести». По его словам, более 90% мазута, выброшенного на побережье после крушения танкеров, уже убрано, вода соответствует санитарным нормам и пригодна для использования.





Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при прогревании песка вредного воздействия на организм человека не будет. Ведомство готово разрешить использование пляжей, но при строгом соблюдении правил проведения работ по восстановлению уровней песка.





Экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года. В Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 8,5 тысяч тонн мазута.





Загрязнение охватило более 60 км береговой линии. На ликвидацию последствий были брошены тысячи волонтеров и спасателей, работы продолжались всю зиму и весну 2025 года.





По данным Росприроднадзора, ущерб морской экосистеме от разлива мазута превысил 85 млрд рублей