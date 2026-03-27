Депутат Журова заявила, что конгрессмены США намерены провести расследование по использованию денег, выделенных Украине

Представительница российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») сообщила, что американские коллеги на встрече в Вашингтоне заявили о планах провести расследование по поводу того, как использовались выделенные Киеву деньги.





«Один из фактов, который буквально сейчас практически на нашей встрече был поднят, что они собираются чуть ли не делать расследование по поводу того, как используются деньги, выделенные Америкой Украине, и там есть какие-то хвосты Байдена», — сказала Журова.





По словам депутата, конгрессмены дали понять, что эту тему «они так не оставят», будут участвовать в расследованиях и следить за ситуацией.





Встреча российских и американских законодателей прошла в Вашингтоне. Она стала первым подобным контактом с 2014 года.