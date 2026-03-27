«Эпоха безнаказанности закончилась»: эксперты оценили вердикт суда против Meta и Google, признанных виновными в создании зависимости у детей
Присяжные в Калифорнии решили, что компании должны выплатить 6 млн долларов девушке, пострадавшей от зависимости в соцсетях
Присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta* и Google (владелец YouTube) виновными в создании платформ, вызывающих зависимость у подростков. Суд обязал компании выплатить 20-летней Кейли 6 миллионов долларов:  три миллиона — компенсация ущерба, еще столько же — штрафные санкции. Присяжные согласились с доводами, что компании действовали со злым умыслом, угнетением или мошенничеством. Meta выплатит 70% суммы (4,2 млн долларов), Google — 30% (1,8 млн).


«Эпоха безнаказанности закончилась», — заявила Би-би-си профессор права Университета Джорджа Вашингтона Мэри Фрэнкс. 


Доктор Роб Николлс из Сиднейского университета отметил, что вердикт «открывает путь для более широких претензий к соцсетям, намеренно созданным для максимальной вовлеченности пользователей даже ценой их благополучия». 


Бывший топ-менеджер Instagram* Артуро Бехар, предупреждавший руководство о рисках для детей, заявил, что соцсети превратились «из продукта, которым пользуетесь вы, в продукт, который использует вас». 


Эксперты сравнивают произошедшее с поворотным моментом в табачной индустрии, когда компании столкнулись с жестким регулированием после десятилетий извлечения прибыли из зависимости потребителей.


Согласно материалам дела, истица, известная как Кейли, начала пользоваться YouTube в шесть лет, Instagram — в девять. Она утверждает, что в 10 лет у нее начались тревожность и депрессия, позже ей диагностировали дисморфофобию — состояние, при котором человек чрезмерно беспокоится о своей внешности. 


Адвокаты утверждали, что такие функции, как бесконечная прокрутка, алгоритмические рекомендации, автовоспроизведение и фильтры красоты, были намеренно спроектированы для вызывания зависимости. На суде выступили гендиректор Meta Марк Цукерберг и глава Instagram Адам Моссери. Вердикт стал первым в серии из тысяч аналогичных исков, поданных по всей стране против технологических гигантов. 


Meta и Google уже заявили, что не согласны с решением и намерены подавать апелляции, которые могут дойти до Верховного суда США.


В Австралии с декабря действует запрет на доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет. Великобритания и другие страны рассматривают аналогичные меры. 


* Meta — владелец Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена. 

