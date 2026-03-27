Новости
Новости 18+
St
Жителя Ульяновска задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
18+
По версии следствия, 20-летний молодой человек собирал данные о предприятии, выпускающем беспилотники
Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Ульяновске 20-летнего местного жителя. Его подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб.


Операция проходила под видом проверки на утечку газа, сообщили в региональном управлении ФСБ.


По версии следствия, молодой человек по заданию кураторов собирал и передавал информацию об одном из предприятий города, которое выпускает беспилотники для российской армии. Возбуждено уголовное дело о госизмене.


Ранее на него уже заводили дело о содействии терроризму — за посты в Telegram со сбором денег для участников террористических организаций, действующих в интересах украинских спецслужб.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#фсб #задержание #ульяновск
Загрузка...
Загрузка...