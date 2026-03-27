Жителя Ульяновска задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Ульяновске 20-летнего местного жителя. Его подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб.





Операция проходила под видом проверки на утечку газа, сообщили в региональном управлении ФСБ.





По версии следствия, молодой человек по заданию кураторов собирал и передавал информацию об одном из предприятий города, которое выпускает беспилотники для российской армии. Возбуждено уголовное дело о госизмене.





Ранее на него уже заводили дело о содействии терроризму — за посты в Telegram со сбором денег для участников террористических организаций, действующих в интересах украинских спецслужб.