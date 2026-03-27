ФСБ задержала вице-мэра Сочи и двух чиновников администрации города

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Сочи трех высокопоставленных чиновников местной администрации. Об этом сообщили источники РБК и ТАСС в правоохранительных органах.





По данным ТАСС, задержаны заместитель мэра Евгений Горобец, начальник правового департамента Роман Рябцев и директор департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.





Дело в отношении троих чиновников связано с коррупцией почти на 12 млн рублей, также пишет агентство со ссылкой на правоохранителей. Утверждается, что оно заведено по статье о посредничестве во взяточничестве.





В мэрии Сочи подтвердили, что силовики проводят проверки. «Данным мероприятиям органами местного самоуправления было оказано полное содействие», — уточнили в комментарии РБК представители городской администрации .





Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали. Подробности и основания для задержаний не раскрываются.