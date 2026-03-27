«Не обходили никаких углов»: Депутаты Госдумы впервые с 2014 года встретились с конгрессменами США в Вашингтоне
Американцы получили приглашение посетить Москву 9 Мая undefined
Новости

«Не обходили никаких углов»: Депутаты Госдумы впервые с 2014 года встретились с конгрессменами США в Вашингтоне

Американцы получили приглашение посетить Москву 9 Мая

В Вашингтоне состоялась встреча российских депутатов с членами Палаты представителей США. Это первая подобный визит с 2014 года, когда межпарламентские связи были приостановлены после воссоединения Крыма с Россией и введения санкций. Встреча прошла на площадке Института мира имени Дональда Трампа (ранее — United States Institute of Peace), куда российскую делегацию пригласила конгрессмен-республиканец Анна Паулина Луна.


«Группа из пяти членов Конгресса, представляющих обе партии, встретилась с депутатами российской Думы для прямого обсуждения вопросов мира и двусторонних отношений», — написала в соцсети X Анна Паулина Луна, выступившая одним из организаторов встречи.


Состав делегации


Российскую делегацию возглавил первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»). В состав также вошли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия») и депутат Владимир Исаков (КПРФ).


Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не смог приехать из-за отказа в визе.


Что обсудили


Американскую сторону представляли пять конгрессменов от обеих партий во главе с Анной Паулиной Луной (среди участников — республиканцы Деррик Ван Орден, Макс Миллер, Энди Оглс, а также демократ Висенте Гонсалес).


Вячеслав Никонов назвал переговоры успешными и заявил, что «пока все лучше, чем ожидал». Посол России в США Александр Дарчиев подтвердил, что есть надежда на восстановление диалога законодательных органов двух стран.


Стороны обсуждали украинский кризис и пути урегулирования, а также восстановление межпарламентских связей. В ряде сообщений упоминалось, что в Конгрессе рассматривают возможность изучения вопросов, связанных с выделением помощи Киеву. 


Делегации говорили о возможном возобновлении студенческих обменов и затрагивали вопросы участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По словам Светланы Журовой, конгрессмены выразили готовность обсудить с президентом Дональдом Трампом тему допуска россиян к Олимпийским играм.


Депутаты и конгрессмены в разговоре «не обходили никаких углов», обсуждали и Украину, и Иран, заявил ТАСС Делягин.


Конгрессмен Деррик Ван Орден подчеркнул важность контактов с российскими законодателями: «Мы обязаны сохранять открытыми каналы связи и стремиться к диалогу даже в периоды напряженности». 


Планы по созданию группы дружбы


По словам Никонова, законодатели РФ и США фактически договорились проработать вопрос восстановления группы по двусторонним связям. Объединение по развитию связей с РФ, по всей видимости, может быть создано в Палате представителей Конгресса США.


Приглашение на 9 Мая


Российская делегация пригласила американских конгрессменов посетить Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Анна Паулина Луна подтвердила, что получила приглашение и рассматривает возможность визита в составе парламентской делегации. Российская сторона рассчитывает на ответный визит американских коллег до июля, однако окончательное решение остается за американской стороной.


Дальнейшая программа визита


27 марта у депутатов Госдумы запланированы встречи с представителями ключевых ведомств администрации США, включая Совет национальной безопасности, а также с представителями американского академического сообщества и аналитических центров.

Загрузка...
Загрузка...