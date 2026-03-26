В Москве запустили проект наставничества для студентов медколледжей

В Москве запущен новый проект подготовки среднего медицинского персонала — «Наставничество». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова во время экскурсии будущих медиков в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.





Студенты медицинских колледжей теперь в обязательном порядке получают дополнительную квалификацию: операционной или реанимационной медсестры либо рентген-лаборанта. Для их обучения на базе 30 крупнейших городских больниц созданы специализированные подразделения. К проекту привлечены 4,5 тысячи старших медсестер, которые занимаются с учащимися в группах по 5–10 человек.





В марте практику под руководством наставников прошли более трех тысяч студентов, до конца года их число превысит 11,5 тысячи.





Ученики столичных медицинских классов также знакомятся с профессией на практике. Старшеклассники побывали в НИИ Склифосовского, где им показали работу системы «триаж», пневмопочту для доставки биоматериалов, а также провели мастер-классы по реанимационным и ультразвуковым навыкам. Директор института Сергей Петриков отметил, что для ребят подготовлена насыщенная программа, позволяющая увидеть работу стационара изнутри.





«Очень интересно, колоссальный опыт я получила, просто потрясающе: все сделано максимально по новым стандартам, все очень современное, и все направлено на эффективность оказания медицинской помощи. Я смогла ощутить себя частью структуры, побывать внутри нее и теперь еще больше хочу поступать в медицинский», — поделилась ученица 11-го класса школы № 1535 Ярослава Угрюмова.





Более 90% выпускников медицинских классов поступают в профильные вузы.