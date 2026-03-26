Трамп продлил на год санкции против России

Они будут действовать до апреля 2027 года
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России, до апреля 2027 года. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре.


Как следует из документа, речь идет о рестрикциях, введенных в соответствии с исполнительным указом от 15 апреля 2021 года, которые впоследствии ужесточались. Основанием для их введения американская сторона называла «вредоносную деятельность» России, под которой, по версии Вашингтона, подразумевается препятствование проведению свободных и демократических выборов, подрыв демократических институтов в США и странах-союзниках, а также участие в кибератаках.


Кроме того, в документе утверждается, что Россия якобы нарушала принципы международного права, включая территориальную целостность государств, занималась поощрением транснациональной коррупции и подрывала безопасность в регионах, важных для национальных интересов Соединенных Штатов.


В уведомлении говорится, что деятельность РФ представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В связи с этим чрезвычайное положение продлевается на год — после 15 апреля 2026 года.

#санкции #сша #дональд трамп
