Его заочно арестовали
Бывший журналист «Коммерсанта» Владимир Соловьев объявлен в розыск по уголовной статье

Бывший журналист газеты «Коммерсантъ» Владимир Соловьев объявлен в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация содержится в базе розыска МВД России. 


В ведомстве уточнили, что журналист разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не указывается. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что дело может быть связано с участием в деятельности «нежелательной организации». 


Напомним, ранее Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева. Журналист работал в издании с 2020-го по 2024 год. Сейчас он проживает за границей.

#журналист #розыск #заочный арест
