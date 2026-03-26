Режиссер Давид Ткебучава: Кинопарк «Москино» намного круче студии Universal

Значительная часть ключевых сцен исторического сериала «Князь Андрей» снята на натурных площадках кинопарка «Москино» — «Древнерусский город» и «Палаты князя Андрея». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил режиссер проекта Давид Ткебучава.





По словам постановщика, впечатления от работы в кинопарке остались самые положительные. Он отметил масштаб территории, наличие разнообразных декораций и комфортные условия для съемочного процесса. Для сериала специально возвели уникальное сооружение, воссоздающее резиденцию князя в Боголюбово XII века. Поскольку аутентичный объект частично разрушен, а на его территории сейчас располагается женский монастырь, возможность снимать в подлинных интерьерах отсутствовала. Возведение необходимых декораций в кинопарке, по словам режиссера, стало спасительным решением.





Ткебучава отметил, что раньше кинематографисты могли лишь мечтать о такой площадке. Он сравнил «Москино» с известной студией Universal, которую посещал 15 лет назад, подчеркнув, что российский кинопарк впечатляет гораздо больше.





Почти все финальные серии были сняты на площадке «Палаты князя Андрея». Декораторы воссоздали первоначальный облик княжеских палат, опираясь на исторические чертежи. В качестве ориентира они использовали фрагмент башни, сохранившийся в Суздале, чтобы точно воспроизвести узнаваемые элементы архитектуры того времени.





Сериал, поддержанный АНО «Институт развития интернета», рассказывает о князе, который заложил основы российской государственности. Сценарий написали Тимур Эзугбая и автор идеи Али Узденов. Премьеру можно было увидеть на онлайн-платформах «Смотрим» и «Кинопоиск», а также на телеканале «Россия 1».





Кинопарк «Москино» входит в московский кинокластер и является частью городского проекта «Москва – город кино», реализуемого по инициативе мэра столицы Сергея Собянина.