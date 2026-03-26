«Это влияет на сохранение исторической достоверности и умы молодежи». Участник «Времени Героев» оценил важность видеоигр на турнире по «Миру Танков»

На территории Московского кластера видеоигр и анимации прошел спецкибертурнир по видеоигре «Мир Танков», посвященный всероссийской акции «Диктант Победы — 2026». В Сколково друг против друга сразились учителя истории, блогеры и организаторы диктанта из Российского военно-исторического общества (РВИО). По мнению авторов задумки, соревнование привлечет внимание россиян к истории Великой Отечественной войны.





Участник программы «Время Героев» и научный сотрудник РВИО Николай Орлов хоть и очень далек от гейминга, но с удовольствием поучаствовал в турнире. Он признался, что эта сфера стала для него открытием, и ее просто необходимо осваивать как можно скорее в государственных интересах.





«Пласт игровой индустрии был для нас в какой-то момент потерян. Мы его полностью отдали и никак не контролировали. А это влияет на сохранение исторической достоверности и умы молодежи в целом. Я очень рад, что сейчас ситуация кардинально меняется. Когда начиналась СВО, мы недооценивали противника, смеялись над геймерами. Никто не мог подумать, что эти ребята в какой-то момент будут в большей степени влиять на исход реальных битв», — изложил мысль Орлов.





Принять участие в турнире уже изъявили желание больше 64 тысяч россиян, рассказал директор офиса перспективных и партнерских проектов «Ростелекома» Александр Ряховский. Отборочные соревнования продлятся до 5 апреля. Финал пройдет в Музее Победы на Поклонной горе, где участники не только сыграют в «Мир Танков», но и напишут диктант.