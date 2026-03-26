МОК запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях женщин

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с Олимпийских игр 2028 года в женских соревнованиях смогут участвовать только спортсменки, подтвердившие свой пол с помощью генетического теста. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.





В МОК уточнили, что новое правило не имеет обратной силы и не распространяется на массовый и любительский спорт. Ранее генетическое тестирование уже было введено в боксе и легкой атлетике.





Согласно регламенту, спортсменки, у которых тест на наличие гена SRY дал отрицательный результат, навсегда соответствуют критериям допуска к соревнованиям в женской категории. В случае положительного теста участие в женских турнирах под эгидой МОК не допускается. Исключение предусмотрено для спортсменок с диагнозом синдрома полной нечувствительности к андрогенам (CAIS) или другими редкими особенностями полового развития (DSD), которые не получают преимущества от анаболического или повышающего спортивные результаты действия тестостерона.





Таким образом, после введения этих требований на Играх в женских соревнованиях не смогут выступать трансгендеры*, а также спортсменки с мужским набором хромосом при чувствительном к андрогену типе нарушения полового развития.





