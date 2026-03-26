Путин предостерег бизнес от соблазна «проесть» нефтяные доходы

Президент Владимир Путин 26 марта выступил на пленарном заседании 35-го съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Национальном центре «Россия». Глава государства высказался о суверенитете, макростабильности, а также затронул события на Ближнем Востоке. Подробности — в материале Daily Storm.





Суверенитет как фундамент национальных интересов





Путин подчеркнул, что защита фундаментальных интересов страны невозможна без суверенитета. Глава государства отметил, что отказ от суверенитета, на который некогда добровольно пошли некоторые страны, наглядно демонстрирует на мировой арене, к каким последствиям это приводит. По словам президента, суверенитет необходим во всех сферах — от развития транспортной и логистической до финансовой инфраструктуры.





Макроэкономическая стабильность





Путин констатировал, что России, несмотря на введенные ограничения и объективные трудности, удается сохранять макроэкономическую стабильность, а также добиваться предсказуемой динамики инфляции и безработицы.





Глава государства обратил внимание участников съезда на ситуацию на сырьевых рынках. Он предостерег от соблазна «проесть» конъюнктурные доходы, возникающие в периоды роста котировок, призвав сохранять благоразумие. Президент подчеркнул, что рынки нефти могут качнуться в другую сторону, в связи с чем необходим «умеренный консерватизм» как в корпоративной сфере, так и в управлении государственными финансами.





Влияние ближневосточного конфликта на глобальную экономику





В своем выступлении Путин отдельно остановился на последствиях вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что обострение ситуации в регионе серьезно влияет на мировую обстановку, нарушая международные логистические, производственные и кооперационные связи.





Президент отметил, что под ударом оказалось множество отраслей, включая добычу и переработку углеводородов, металлургию и производство удобрений. Он сравнил происходящее с последствиями пандемии коронавируса, которая сильно замедлила развитие регионов и континентов. Президент подчеркнул, что даже участники конфликта затрудняются предсказать, как будут развиваться события на Ближнем Востоке.





Доверительное сотрудничество государства и бизнеса





Путин подчеркнул важность тесного и доверительного сотрудничества между властью и бизнесом в условиях растущей неопределенности и стресса на мировых рынках. Он отметил, что в современном мире успех на глобальных рынках достигается за счет инвестиций в технологии и постоянного стремления к повышению эффективности.





Глава государства заверил, что власти продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий и производственных мощностей на собственной технологической базе. Он также отметил, что правительство уже утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Первые результаты ее реализации планируется рассмотреть перед Петербургским международным экономическим форумом.





Снижение барьеров для бизнеса и дебюрократизация





Президент заявил, что государство будет дальше уменьшать административные барьеры для бизнеса, включая развитие электронных услуг. За последние пять лет, как он отметил, удалось упростить и перевести в цифровой формат получение более 400 лицензий и разрешений, что сократило сроки процедур более чем вдвое.





Кроме того, Путин поручил провести дебюрократизацию и в бюджетной сфере. Он отметил, что в здравоохранении и образовании необходимо оптимизировать отчетность и документацию, чтобы врачи и педагоги могли больше времени уделять пациентам и ученикам.