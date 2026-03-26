В Москве показали портальные граверы и программно-аппаратные комплексы, разработанные вопреки санкциям

Российская промышленность растет и развивается, несмотря на санкции. Daily Storm убедился лично, побывав в особой экономической зоне «Технополис Москва».





Там представлен уникальный набор для изучения основ аналоговой электроники, автомат для продажи и пополнения проездных билетов, первый отечественный программно-аппаратный комплекс для ИИ с рекордной производительностью.





«Портальный гравер — в реестре Минпромторга. Уже серийно выпускается. Разработан в 2023-м. Предназначен для гравировки мелких деталей из металла, алюминия, нержавеющей стали, резины, графита. Позволяет быстро наносить маркировки, штрих-коды», — рассказал исполнительный директор компании «Лассард» Дмитрий Потрашов.





Еще один резидент ОЭЗ — компания «Микробор». Занимается обработкой твердосплавных пластин с помощью перефирийно-шлифовальных станков.





«Станкоинструментальная промышленность изменилась. Но это не про сложности, а про возможности. Мы четко понимаем, что опираться нужно на себя. На свои технологии и экспертизу», — выразила мнение гендиректор «Микробора» Вера Лукашенок.





Есть на территории ОЭЗ и «уголок детства».





«Экосистема позволяет ребенку сформировать область знаний, необходимую для решения инженерных задач. В обычной школе могут собрать коптер, чтобы разобраться в аэродинамике полета или программировании», — отметил заместитель гендиректора компании «Научные развлечения» Андрей Рыжов.





Фирма изготавливает образовательные наборы для юных изобретателей, любителей робототехники и механики.





Большое внимание в ОЭЗ уделяют искусственному интеллекту. Как рассказал гендиректор компании «ХайТэк» Андрей Панков, для работы с ИИ нужны дополнительны процессы. Его команда сконцентрировалась на этой работе. Создают отечественные процессоры для ИИ. Дело продвигается хорошо.





Как подытожил представитель правительства Москвы Анатолий Гарбузов, в 2025 году резиденты ОЭЗ зарегистрировали свыше 90 результатов интеллектуальной деятельности: изобретения, патенты, лицензии и ПО.