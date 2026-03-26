Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на всякий случай»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомат «на всякий случай». Об этом сообщил «Пул Первого».





Лукашенко вручил северокорейскому лидеру автомат, выпускаемый в Белоруссии. Он отметил, что в республике начали производство стрелкового оружия. Наблюдая за тем, как Ким Чен Ын обращается с образцом, в частности отводит затворную раму, Лукашенко добавил: «Все правильно. Оружием владеет».





Передавая подарок, он также заметил, что он может пригодиться на случай появления врагов.





Лидер КНДР в ответ преподнес в дар традиционный меч, а также сосуд с изображением белорусского лидера. На опубликованных кадрах видно, как переводчик поясняет Лукашенко, что сосуд украшен ракушками.





Затем главы государств осматривают церемониальный клинок. Белорусский президент заметил, что за оружие принято дарить деньги, после чего передал Ким Чен Ыну коробку с монетой.