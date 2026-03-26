Суд в России запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»

Центральный районный суд Челябинска запретил показывать в России фильм «Господин Никто против Путина». Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.





В судебной инстанции уточнили, что административное дело рассматривалось сегодня, 26 марта, исковые требования были удовлетворены.





Ранее сообщалось, что изображения российских детей в документальном фильме «Господин Никто против Путина» были использованы незаконно. СПЧ направил обращения в оргкомитет премии «Оскар» и ЮНЕСКО. Они обеспокоены возможным нарушением прав несовершеннолетних при создании фильма.