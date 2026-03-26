Родители школы в Челябинске, где девятиклассник напал на сверстницу, скидывались на охрану, но хотели бы больше порядка

Родители учеников школы в Челябинске, где девятиклассник напал на сверстницу, скидывались на охрану, утверждает папа одного из детей. В целом он отметил, что вопросы безопасности в учебном учреждении нужно пересмотреть, поскольку при желании любой может пронести внутрь что-то запрещенное.





«За охрану собирают постоянно! Суммы пусть и небольшие, но это происходит везде! Просто в одних школах и учебных заведениях собирать могут сразу за год, а в других — растянуто на учебный процесс. Но вопрос: что может сделать охранник (пусть даже не пенсионер с лицензией), когда в школе такой большой поток учеников?» — сказал Daily Storm папа ученика ОСШ №32.





Мужчина заметил, что кого-то охранник может запомнить в лицо, но осматривать личные вещи и рюкзак каждого ребенка он физически не в силах. «Пронести в школу что угодно не составляет труда! Скажем, передать через окно, к примеру, на первом этаже. Поэтому, считаю, что в школах и образовательных учреждениях должны быть установлены камеры с выводом на единый пульт охраны и подключены к ИИ, чтобы он оценивал опасные ситуации и передавал информацию спецслужбам», — предложил собеседник.





Мама ученика школы, где произошел инцидент, рассказала, что она не раз видела охранника, когда заходила в здание. Это не пенсионер, а мужчина средних лет, уточнила она. По словам Ирины, металлические рамки в учебном учреждении исправны. Через них все спокойно проходили, никого не досматривали. Поэтому нападавший беспрепятственно прошел с арбалетом, баллончиком и сигнальным пистолетом.





«Взрослых в школу не пускают, только когда концерт идет или родительское собрание. И обязательно записывают паспортные данные», — заметила родительница. Она добавила, что ранее никаких серьезных ЧП в школе не было, поэтому и к работе охраны не присматривались.





Утром 26 марта девятиклассник челябинской школы прямо в классе выстрелил в сверстницу из предмета, похожего на сигнальную ракетницу. После этого подросток попытался скрыться через окно и получил переломы ног.





Нападавший и пострадавшая девочка находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, заявили в Минздраве региона. Занятия в школе были приостановлены. С некоторыми учениками работают психологи, сообщила директор учебного учреждения.





По словам других учеников, нападавший был тихоней, ни с кем не конфликтовал, но и друзей в классе не имел. Местные СМИ также писали, что виновник ЧП увлекается шахматами и неоднократно занимал призовые места на соревнованиях по боевым искусствам.





Напавший ученик ранее не состоял на учете, воспитывается в полной семье. Она, по данным МВД, является благополучной. Ранее в поле зрения правоохранителей подросток не попадал.





Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по нескольким статьям: «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».





Прокуратура региона проверит обеспечение безопасных условий для учащихся и педагогов, даст оценку соблюдению пропускного режима в школе.