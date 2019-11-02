Три человека погибли в результате взрыва на танкере в Находке

Утром 2 ноября в заливе Находка возле мыса Астафева на танкере «Залив Америка» произошел взрыв газовоздушной смести. По предварительным данным, погибли три человека – старший помощник капитана и два матроса – взрывной волной их выкинуло за борт. Остальные члены экипажа не пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.





«Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа», — сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. В ведомстве отметили, что поиски тела третьего члена экипажа продолжаются, погодные условия в районе ЧП позволяют проводить поисковые работы.