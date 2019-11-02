Три человека погибли в результате взрыва на танкере в Находке

Утром 2 ноября в заливе Находка возле мыса Астафева на танкере «Залив Америка» произошел взрыв газовоздушной смести. По предварительным данным, погибли три человека – старший помощник капитана и два матроса – взрывной волной их выкинуло за борт. Остальные члены экипажа не пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
«Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа», — сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. В ведомстве отметили, что поиски тела третьего члена экипажа продолжаются, погодные условия в районе ЧП позволяют проводить поисковые работы.
В результате взрыва танкер получил незначительные повреждения и остался на плаву, добавил собеседник агентства. По его словам, у судна повреждены кабель-трасса и якорные устройства. «При этом следов [разлива] нефтепродуктов нет, герметичность судна не нарушена», — уточнил он.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы порта Находка. На видео, опубликованных очевидцами, виден густой белый дым, идущий с верхней палубы судна. При этом рядом с танкером находятся буксиры и спасательные суда.
По факту взрыва на танкере «Залив Америка» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Следователи осматривают место ЧП и опрашивают свидетелей.
Танкер «Залив Америка» приписан к порту Находка. Его владельцем является компания «Наяда». Судно было построено в 1989 году в Дании. Способно перевозить любые виды нефтепродуктов. Вместимость грузовых танков составляет более 3,5 тысяч метров кубических.