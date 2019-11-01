Минфин США отсрочил введение санкций по «Группе ГАЗ» Дерипаски

Минфин США продлил для американских инвесторов отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ» (подконтрольна бизнесмену Олегу Дерипаске) для того, чтобы они избавились от акций холдинга до 31 марта 2020 года. Кроме того, до этого срока инвесторы должны завершить все сделки с российской компанией.





«Обеспечить передачу долга, собственного капитала или прочих активов в «Группе ГАЗ» за пределами США иным лицам за пределами США разрешается до 12:01 утра по восточному летнему времени, 31 марта 2020 года», - указано в заявлении ведомства США.





Весной 2018 года США внесли в так называемый «черный список» российского предпринимателя Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании. Активы бизнесменов и фирм, попавших в данный список (он же SDN List), блокируются властями США, а любые контакты запрещаются.





Вместе с тем в январе 2019 года Минфин США исключил из санкционного списка En+ и связанные с компанией фирмы «Русал» и «Евросибэнерго» после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ до указанного американскими властями минимума и перестал влиять на ее управление через совет директоров. Однако сам бизнесмен и контролируемая им «Группа ГАЗ» (через холдинг «Русские машины») остались в SDN-листе. Ранее сроки вступления в силу ограничений для «Группы ГАЗ» уже неоднократно продлевались.





18 апреля подконтрольная Олегу Дерипаске «Группа ГАЗ» обратилась в правительство России с просьбой выделить 29,5 миллиарда рублей в качестве государственной поддержки. В противном случае находящийся под санкциями США автоконцерн рискует в ближайшие месяцы столкнуться с дефолтом и обвалом производства. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо генерального директора группы Вадима Сорокина вице-премьеру Дмитрию Козаку.