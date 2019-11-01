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Против Кличко возбудили дело о злоупотреблении властью
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Против Кличко возбудили дело о злоупотреблении властью

Мэра Киева подозревают в хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в столице страны

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Градоначальника подозревают в злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в столице Украины.


Отмечается, что начать расследование ранее потребовал Высший антикоррупционный суд, а НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает «РБК-Украина».


Вместе с тем, по данным «Радио Свобода», Кличко сам написал заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело из-за «самоуправства» главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Мэр Киева заявил, что Богдан превысил свои полномочия и совершил уголовное преступление, когда попросил правительство страны уволить Кличко.


Ранее депутаты Киевского городского совета написали на Кличко жалобу, обвинив его в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. По мнению парламентариев, Кличко, несколько чиновников и руководство предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли оформить сделку по завышенным ценам. Кроме того, мэр города, по их мнению, мог способствовать незаконному обогащению некоторых частных лиц за счет казны города


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