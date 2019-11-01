СМИ: Шойгу устроил разнос командирам Шамсутдинова за нарушение приказа

Министр обороны Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал командиров воинской части в Забайкалье, в которой ранее военнослужащий Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек и еще двоих ранил, за нарушения приказа. Руководство части имело право направлять в караул на длительные (более трех суток) задания только контрактников, а не призывников. Об этом РБК сообщили два источника.





Они рассказали , что 1 ноября в Минобороны прошло закрытое совещание по итогам расследования расстрела Шамсутдиновым своих сослуживцев. Собеседники РБК рассказали, что это было «не совещание, а разнос со стороны Шойгу».





Министр обороны «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров части в Забайкалье с личным составом, подчеркнув, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в длительный караул.





«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками», — сообщил РБК один из источников РБК.





Собеседник отметил, что Шойгу назвал инцидент в воинской части «вопиющим преступлением» и приказал оказать максимальную помощь следствию.





По итогам закрытого совещания было решено, что воинскую часть проверит Главное управление надзорной деятельности совместно с Генштабом. «По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — рассказал источник РБК, знакомый с решениями по итогам совещания.





Кроме того, Шойгу приказал, по словам собеседника РБК, ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий и поручил Главному военно-политическому управлению оказать помощь семьям погибших и пострадавших военнослужащих.





1 ноября глава Комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун сообщила, что Забайкальскую воинскую часть (ВЧ), где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, могут расформировать в ближайшее время. По ее словам, после ЧП в части семь призывников из Югры попали в госпиталь с нервным срывом. В комитете организовали сбор средств, чтобы выехать в эту ВЧ.





Трагедия в забайкальской воинской части случилась 25 октября, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Два офицера и шесть солдат скончались, еще двое были госпитализированы. СКР возбудил в отношении военнослужащего дело по статье «Убийство двух или более лиц».





В Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова произошел нервный срыв, спровоцированный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», но позднее отец солдата заявил о неуставных отношениях в ВЧ.





В Комитете солдатских матерей Забайкалья также рассказали Daily Storm, что над Шамсутдиновым в ВЧ издевались (опускали головой в унитаз), его били. Информацию о дедовщине региональным правозащитникам подтвердили командир и замполит части.





Читинский гарнизонный военный суд заключил Шамсутдинова под стражу до 27 декабря. Солдат-срочник не будет обжаловать арест.