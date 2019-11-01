Минкульт призвал сократить показы иностранного кино 4 ноября ради единства верующих

Министерство культуры России направило кинопрокатчикам и киносетям письмо с просьбой увеличить в День народного единства (4 ноября) число сеансов отечественного кино за счет сокращения показов иностранных фильмов. В ведомстве подчеркнули, что просьба носит рекомендательный характер, а подобные меры помогут объединить людей с разными религиозными взглядами и культурными традициями.





О письме Минкульта сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». «Эта дата [День народного единства] знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан с разными вероисповеданиями и традициями», — цитирует издание письмо ведомства.





«Дистрибьютор в свою очередь обратился к кинотеатрам-партнерам и пояснил, что не будет возражать, если показчики поставят больше сеансов российского кино 4 ноября в противовес условиям росписи по зарубежным проектам… многие площадки уже отреагировали на данный запрос и увеличили количество сеансов отечественных картин на понедельник», указал «Бюллетень кинопрокатчика».





По данным РБК, Минкульт обратился с данной просьбой к Universal Pictures International («Семейка Аддамс» и «Эверест») и кинокомпании «Централ Партнершип» (представляет Paramount Pictures, Lionsgate и Summit Entertainment). Представитель последней сообщил РБК, что у них изначально не были запланированы иностранные релизы в этот день.





В пресс-службе министерства сообщили, что подобные рекомендации обычно рассылаются накануне важных государственных праздников, например, «Дня Победы или Дня народного единства».





7 июня министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о «хайпующих» продюсерах, которые делают рекламу своей продукции, заявляя в соцсетях, что «Мединский меня запретил, давайте соберем подписи». «Много хайпа. Пустого, по любому поводу. Вы знаете, сейчас любой кинопродюсер уже сообразил, изучил основы пиара и понимает, что если сильно пошуметь — вот тебе и бесплатная реклама… Я узнаю из новостей, что кого-то запретил в очередной раз. Мы даем опровержение. Потом сам продюсер говорит: ну да, пошутил, не то имел в виду», — отметил министр культуры РФ.





Мединский добавил, что он всегда будет на стороне интересов российского кино, и рассказал, как происходит выдача прокатного удостоверения. Если две картины выходят в один день, то регистрируют первого из подавших документы, а с авторами второго фильма обсуждают другую дату. Если фильмы российский и иностранный, то в приоритете — российский, однако министр подчеркнул, что Минкульт в этом случае действует строго в «рамках законодательства». Позже Мединский также отметил, что в России никакой цензуры нет.