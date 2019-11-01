«Кто-то плакал, а кто-то молился»: пассажирка SSJ 100 рассказала об аварии

Одна из пассажирок лайнера Sukhoi Superjet 100, который совершил экстренную посадку в Тюмени, рассказала, что на борту самолета некоторые из пассажиров просто молчали, один из них молился вслух. По ее словам, кто-то из находившихся в самолете людей видел, как в отказавшем двигателе появился огонь. Женщина добавила, что все были встревожены и «было страшно», а после посадки пассажиры начали аплодировать.





«Когда нам сказали, что по техническим причинам самолет возвращается в аэропорт, [вылета] и потом мы начали низко кружить, было очень страшно. Некоторые по левой стороне видели, как двигатель так — пых-пых, там огонь даже был», — цитирует Telegram-канал «НеДума» одну из пассажирок.





«Кто-то плакал, кто-то оцепенел, один начал вслух молиться. Сразу же вспоминается, что было в Шереметьево и что мы тоже на «Суперджете». Стюардессы, правда, успокаивали, но сами были насторожены. Потом — сели, и такие аплодисменты были!» — добавила женщина.





1 ноября следовавший в Санкт-Петербург самолет Sukhoi Superjet 100, у которого отказал левый двигатель, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени. По предварительным данным, на борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал.





Лайнер должен был прибыть в Северную столицу в 20:00 мск. Однако, по предварительной информации, при взлете произошел помпаж турбины, в результате чего отказал левый двигатель самолета. Причиной отказа двигателя SSJ 100 компании «Ямал», выполнявшего рейс Тюмень — Санкт-Петербург, стало попадание птицы. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.





Спасти жизни десятков людей в очередной раз позволила квалификация пилотов. На высоте 800 метров в районе аэропорта Рощино самолет вырабатывал топливо. Ранее член Комиссии при президенте РФ по развитию авиации Юрий Сытник говорил, что аварийный сброс топлива у SSJ 100 не предусмотрен. Авиакеросин нужно сжигать до тех пор, пока лайнер не достигнет разрешенной посадочной массы.





Самолет, произведенный в апреле 2017 года, принадлежит авиакомпании «Ямал», которая является его единственным эксплуатантом.





5 мая 2019 года самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Лайнер трижды ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, еще 10 получили ожоги дыхательных путей и тела, отравление дымом и ушибы.