Иммиграционная служба США отпустила Билалова под залог

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент российского Олимпийского комитета (ОКР) Ахмед Билалов был отпущен под залог иммиграционной службой США. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Брайан Кокс.





«Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога и остается в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса», — цитирует «Коммерсантъ» слова Кокса.





В конце октября Билалов был задержан правоохранительными органами США в Майами, где он проживал с женой и маленьким ребенком. Американские власти заподозрили бывшего российского чиновника в том, что он въехал в страну по неиммиграционной визе и не покинул ее территорию после истечения срока документа.





В 2013 году против экс-чиновника ОКР в России было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. По данным ТАСС, Билалов находится в международном розыске, однако на данный момент неизвестно, оповещен ли об этом Минюст США.





Ранее посольство России в США сообщило, что они направили в Госдеп запрос о задержании Билалова. В мае 2019 года МВД РФ направляло запрос в США о местонахождении Билалова, однако ответа ведомство не получило. Отмечается, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует соглашение о выдаче подозреваемых, поэтому россиянина могут лишь депортировать на родину.





Компания Билалова «Курорты Северного Кавказа» отвечала за возведение комплекса трамплинов «Русские горки» для Олимпиады в Сочи. В 2013 году Билалов был раскритикован президентом России Владимиром Путиным за срыв сроков строительства.





В отношении Билалова в 2013 году было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и необоснованных тратах из бюджета «Курортов Северного Кавказа». По данным Генпрокуратуры, для перелетов Билалова в Великобританию, Францию и другие страны заказывали чартеры на сумму около 80 миллионов рублей.