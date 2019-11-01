Виновата птица: пилотам «Ямала» удалось посадить «Суперджет» с отказавшим двигателем ночью и в непогоду

Причиной отказа левого двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Ямал», выполнявшего рейс в Петербург, стало попадание птицы. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика. Самолет успешно совершил аварийную посадку в Тюмени. Спасти жизни десятков людей, как считают специалисты, позволила достаточная квалификация пилотов. SSJ 100 управлял Булат Марданов. Daily Storm попросил заслуженного пилота РФ Юрия Сытника оценить ситуацию, в которую попал экипаж, и он подчеркнул: главное — мастерство.





«Когда один двигатель отказал, тут шутки плохи. Потому что когда второй может отказать — никто не знает», — отметил Сытник.