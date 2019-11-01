Виновата птица: пилотам «Ямала» удалось посадить «Суперджет» с отказавшим двигателем ночью и в непогоду

Причиной отказа левого двигателя самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Ямал», выполнявшего рейс в Петербург, стало попадание птицы. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика. Самолет успешно совершил аварийную посадку в Тюмени. Спасти жизни десятков людей, как считают специалисты, позволила достаточная квалификация пилотов. SSJ 100 управлял Булат Марданов. Daily Storm попросил заслуженного пилота РФ Юрия Сытника оценить ситуацию, в которую попал экипаж, и он подчеркнул: главное — мастерство.
«Когда один двигатель отказал, тут шутки плохи. Потому что когда второй может отказать — никто не знает», — отметил Сытник.
Самолет с бортовым номером RA-89081 выполнял рейс YC 811 (Тюмень — Санкт-Петербург). Почти сразу же после взлета начались проблемы с левым двигателем.
«Мэйдей, мэйдей, мэйдей! [международный сигнал бедствия, аналогичный сигналу SOS] Ямал 811 — отказ левого двигателя. Нам необходимо выполнить процедуры, в зону ожидания необходимо встать», — сообщили пилоты через несколько минут после того, как лайнер поднялся в воздух.
В течение часа и 15 минут на высоте примерно 600 метров экипаж сжигал авиакеросин, чтобы масса самолета при приземлении не была критической. Тем не менее по какой-то причине топливо не было выработано до нужной отметки — самолет приземлялся с превышением посадочной массы, что было рискованно.
Дополнительные сложности при пилотировании представляли кучевые дождевые облака на 570 метрах, легкий снег, порывы ветра до 17 метров в секунду. Несмотря на все трудности, пилоты по радиосвязи общались совершенно спокойно, никаких эмоций в их голосах не было, все работали профессионально. Это следует из записей переговоров членов экипажа и диспетчеров аэропорта, которые выложены в Сети.
Непосредственно перед приземлением левый двигатель был переведен в режим малого газа. Как стало известно Daily Storm, автоматика самолета сама могла убрать мощность, чтобы снизить риски при приземлении. Посадка осуществлялась на полосу №30, вертикальная видимость была 90 метров. В результате самолет сел благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а лайнер получил лишь незначительные повреждения.
«Поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Воздушное судно отстранено от дальнейших полетов», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Ямала».
Командира SSJ 100 рейса YC-811 зовут Булат Марданов. Он в «Ямале» с 2007 года, сразу после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. До этого в 1998-2001 годах Марданов обучался в Бугурусланском летном училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова.
По факту инцидента Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку. После ЧП получивший повреждения SSJ 100 отстранили от полетов. В «Ямале» также назначили комиссию по расследованию инцидента и намерены проверить все самолеты авиакомпании.
5 мая 2019 года самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Лайнер трижды ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, еще 10 получили ожоги дыхательных путей и тела, отравление дымом и ушибы.