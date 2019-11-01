SSJ 100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени

Следовавший в Санкт-Петербург самолет Sukhoi Superjet 100, у которого отказал левый двигатель, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени. По предварительным данным, на борту 80 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал.





«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сказал ТАСС источник в авиационных службах.





Сообщается, что на полосе SSJ 100 встречали представители экстренных служб.





Лайнер, выполнявший рейс Тюмень — Санкт-Петербург, должен был прибыть в Северную столицу в 20:00 мск. Однако, по предварительной информации, при взлете произошел помпаж турбины, в результате чего отказал левый двигатель самолета.





На высоте 800 метров в районе аэропорта Рощино самолет вырабатывал топливо. Ранее член Комиссии при президенте РФ по развитию авиации Юрий Сытник говорил, что аварийный сброс топлива у SSJ 100 не предусмотрен. Авиакеросин нужно сжигать до тех пор, пока лайнер не достигнет разрешенной посадочной массы.





Самолет, произведенный в апреле 2017 года, принадлежит авиакомпании «Ямал», которая является его единственным эксплуатантом.