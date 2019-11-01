В МВД решили создать подразделения по борьбе с киберпреступлениями

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о создании подразделений, которые будут заниматься борьбой с преступлениями в сфере IT-технологий. Глава ведомства поручил руководителям оперативных главков, Следственного аппарата и Управления организации дознания подготовить все необходимые документы, определяющие структуру, полномочия и функции новых подразделений.





«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — сообщается на сайте МВД.





Колокольцев отметил, что новые подразделения будут сформированы в пределах имеющегося штата сотрудников. «Министр поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы», — рассказала представитель ведомства Ирина Волк.





Также сообщается, что будет «существенно увеличен» штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России и их подразделения на региональном уровне. Приказ о внесении изменений в штатные расписания центрального аппарата МВД и территориальные органы должен быть подготовлен до 30 декабря.





Ранее ведомство поручило разработать портал для жалоб россиян на кибепреступников. По замыслу авторов инициативы в МВД, на сайте должны собираться и храниться в единой системе все зафиксированные жалобы и заявления о киберпреступлениях от граждан, юридических лиц, а также государственных органов.





6 августа Генпрокуратура России заявила, что общее число правонарушений в России выросло в 2019 году на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Большая часть из них — преступления в цифровой сфере: за первое полугодие 2019 года зафиксировано 117 640 киберпреступлений. Об этом сообщает.





1 августа 2018 стало известно, что за период с 2016-го по 2017 год количество кибернападений на криптобиржи выросло на 369%. Клиенты криптовалютных бирж из России, Китая и США чаще других становились жертвами кибератак. По мнению специалистов, большинство взломов связано с халатным отношением пользователей к безопасности своих личных кабинетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.