Новости
Новости
St
Аэропорт Тюмени — об аварийной посадке SSJ100: Никакой информацией не владеем
Новости

Аэропорт Тюмени — об аварийной посадке SSJ100: Никакой информацией не владеем

У самолета отказал один из двигателей, он вырабатывает топливо

В аэропорту Тюмени отказались предоставить информацию о самолете Sukhoi Superjet 100 рейса YC 811, который начал готовится к аварийной посадке после вылета в Санкт-Петербург. Представитель аэропорта отметил, что всю информацию они смогут дать только в 21:00 по местному времени (19:00 мск).


«Никакой информации я вам сейчас сказать не могу. Мы еще никакой информацией не владеем, — сказал собеседник Daily Storm в аэропорту Тюмени. — Вся информация будет известна после 21:00 [по местному времени]».


У самолета SSJ 100 почти сразу после взлета начались проблемы с одной из двигательных установок. В результате экипаж машины решил сжечь топливо, чтобы совершить посадку.


В 18:05 мск самолет приготовился к аварийной посадке. Дополнительные сложности пилотам могут оказать сильный ветер (до 17 метров в секунду) и облачность. Посадка будет производиться с превышением разрешенной посадочной массы, следует из переговоров экипажа лайнера и диспетчеров.


По предварительным данным, на борту самолета 80 пассажиров и шесть членов экипажа.


SSJ 100 с отказавшим двигателем приготовился к посадке с повышенной массой при сильном ветре

До экстренной посадки лайнер, следовавший в Петербург, вырабатывал топливо 1 ноября 2019
Dailystorm - SSJ 100 с отказавшим двигателем приготовился к посадке с повышенной массой при сильном ветре
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии