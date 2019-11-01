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SSJ 100 с отказавшим двигателем приготовился к посадке с повышенной массой при сильном ветре
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SSJ 100 с отказавшим двигателем приготовился к посадке с повышенной массой при сильном ветре

До экстренной посадки лайнер, следовавший в Петербург, вырабатывал топливо

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург, после отказа двигателя готовится к посадке. Как следует из переговоров экипажа лайнера и диспетчеров, она будет производиться с превышением разрешенной посадочной массы. SSJ 100 не оборудован системой сброса топлива.


Дополнительные сложности пилотам будут также оказывать сильные порывы ветра – до 17 метров в секунду и облачность в районе аэропорта. В Тюмени дождевая облачность на высоте 570 метров. 


По предварительной информации, на борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер принадлежит авиакомпании «Ямал». Он был произведен в апреле 2017 года.


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