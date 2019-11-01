Губернатор НАО отменил праздничные мероприятия на 4 ноября из-за убийства ребенка

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский заявил, что в регионе будут отменены все развлекательные мероприятия, запланированные на День народного единства, в связи с убийством шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре. Он добавил, что в округ уже прибыли следователи из Москвы и Архангельска.





«Александр Цыбульский сообщил, что по его решению все праздничные и развлекательные мероприятия, которые были запланированы в том числе в рамках празднования Дня народного единства, в Ненецком автономном округе будут отменены», — сообщается на сайте администрации НАО.





«Это трагедия для нашего региона, которая коснулась каждого из нас. Для многочисленных [по количеству населения] регионов, когда людей много, это, может быть, не так ощущается. У меня вчера было четкое ощущение, как будто это коснулось моей семьи. Нас мало, мы все друг друга знаем. То, что произошло, — это вопиющая по своей жестокости, по своей бессмысленности и по своим последствиям трагедия. Я не найду слов, которые мог бы сейчас сказать семье, чтобы выразить свои соболезнования, могу лишь сказать, что, конечно, мы все просим прощения у них за то, что произошло, за то, что не уберегли этого ребенка», — эмоционально отметил Цыбульский.





Цыбульский также рассказал журналистам, что в НАО прибыли московские и архангельские следователи для выяснения обстоятельств инцидента. «Я предполагаю, что список тех, кто понесет установленную законом ответственность, может быть шире, чем два человека, которые, что называется, очевидно виноваты в произошедшем», — цитирует «Интерфакс» высокопоставленного чиновника.





Ранее губернатор поручил проверить все детские учреждения региона и пообещал оказать семье погибшего шестилетнего мальчика необходимую поддержку. Цыбульский, прервавший рабочую командировку в связи с трагедией, также прибыл к детскому саду «Сказка», где убили ребенка, и возложил цветы к стихийно возникшему мемориалу, который ранее организовали жители Нарьян-Мара.





Кроме того, глава региона в присутствии полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Олега Логунова пообщался с сотрудниками «Сказки». На данный момент детский сад закрыт для посещения, в морге больницы проходит прощание с погибшим мальчиком.





Также сотрудники Следственного комитета России проверят действия двух воспитательниц, которые попытались остановить вооруженного ножом местного жителя, пришедшего в «Сказку» в состоянии опьянения.





«Дети уже готовились ко сну. Воспитательницы находились в группе. По некоторым данным, они пытались помешать нападавшему. Эту информацию проверят следователи», — рассказала РИА Новости представитель СКР Светлана Тарнаева.





Ранее 1 ноября суд арестовал на два месяца жителя Нарьян-Мара, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду. Также задержан охранник, допустивший беспрепятственный проход нетрезвого мужчины в дошкольное учреждение. В СКР рассказали, что подозреваемый отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).





СКР также задержал сотрудника ЧОП «Святогоръ», пустившего преступника в детский сад. По данным следствия, подозреваемый в убийстве ребенка позвонил по домофону, а охранник, не выходя из комнаты, открыл ему входную дверь. Сотрудник охраны принял подозреваемого за отца одного из малышей. Работник ЧОП подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»).





Также было возбуждено дело против сотрудников детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека»), заявили в ведомстве.





Трагедия в Нарьян-Маре случилась днем 31 октября. Ранее СМИ назвали имя подозреваемого — Денис Поздеев. 36-летний мужчина зашел в детский сад во время тихого часа и ударил ножом спящего ребенка. Шестилетний мальчик умер на месте от потери крови. После совершения преступления Поздеев не пытался скрыться. Его задержали правоохранители.





Мужчина состоял на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик. Он объяснил, что прочитал в одной из книг заклинание на «вечную жизнь близким и богатую себе». Для его «исполнения», по словам Поздеева, нужно было «убить маленького ребенка». Задержанного ожидает проверка на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы. Ранее в соцсетях появились призывы линчевать мужчину, однако полиция пообещала не допустить самосуда. Около детского сада возник стихийный мемориал: местные жители несут туда цветы и игрушки, зажигают свечи.